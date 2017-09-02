ФОТО DELFI: В центре Таллинна столкнулись мотоцикл и легковушка

Veiko Vares

Около четверти часа после полуночи на перекрестке Тоомпуйестеэ и Нунне в центре Таллинна призошло ДТП. Как сообщает Пыхьяская префектура, между собой столкнулись легковой автомобиль Peugeot 407 и мотоцикл BMW F800R.