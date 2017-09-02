02.09.2017, 13:10

ФОТО DELFI: В центре Таллинна столкнулись мотоцикл и легковушка


rus.delfi.ee
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ФОТО DELFI: В центре Таллинна столкнулись мотоцикл и легковушка
Veiko Vares

Около четверти часа после полуночи на перекрестке Тоомпуйестеэ и Нунне в центре Таллинна призошло ДТП. Как сообщает Пыхьяская префектура, между собой столкнулись легковой автомобиль Peugeot 407 и мотоцикл BMW F800R.

Согласно первоначальным данным, 24-летний водитель Peugeot совершал поворот налево и не уступил дорогу мотоциклу, которым управлял 29-летний мужчина.

Мотоциклиста доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Точные детали инцидента выясняются.

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