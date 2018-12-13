ФОТО DELFI: В центре Таллинна столкнулись автомобиль и трамвай

"ДТП произошло около 7 часов вечера", — сказал Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ильмар Кахро.

В ДТП никто не пострадал.

Трамвайное движение в сторону Кадриорга некоторое время было нарушено.