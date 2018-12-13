13.12.2018, 19:46

ФОТО DELFI: В центре Таллинна столкнулись автомобиль и трамвай


rus.delfi.ee
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Galerii: 7 pilti
Foto: Rauno Volmar

В центре Таллинна на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Манеэжи сегодня вечером столкнулись автомобиль и трамвай.

"ДТП произошло около 7 часов вечера", — сказал Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ильмар Кахро.

В ДТП никто не пострадал.

Трамвайное движение в сторону Кадриорга некоторое время было нарушено.

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