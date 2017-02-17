17.02.2017, 15:36

ФОТО DELFI: В центре Таллинна пострадала женщина-полицейский, преследовавшая вора

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rus.delfi.ee
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Politseinik sai Estonia juures vigastada
Politseinik sai Estonia juures vigastadaFoto: Andres Putting

В центре Таллинна, около театра "Эстония" получила травму женщина-полицейский, преследовавшая магазинного вора.

Как рассказал Delfi пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Сейко Куйк, сегодня около 14:00 в центре Таллинна неизвестный ограбил ювелирный магазин и скрылся с места происшествия.

Полиция стала преследовать подозреваемого. Около театра "Эстония" женщина-полицейский поскользнулась на бетонном покрытии и получила травму - перелом руки.

Вора задержать пока не удалось.

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