ФОТО DELFI: В центре Таллинна пострадала женщина-полицейский, преследовавшая вора

В центре Таллинна, около театра "Эстония" получила травму женщина-полицейский, преследовавшая магазинного вора.
Как рассказал Delfi пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Сейко Куйк, сегодня около 14:00 в центре Таллинна неизвестный ограбил ювелирный магазин и скрылся с места происшествия.
Полиция стала преследовать подозреваемого. Около театра "Эстония" женщина-полицейский поскользнулась на бетонном покрытии и получила травму - перелом руки.
Вора задержать пока не удалось.
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