ФОТО DELFI: В центре Таллинна пострадала женщина-полицейский, преследовавшая вора

В центре Таллинна, около театра "Эстония" получила травму женщина-полицейский, преследовавшая магазинного вора.

Как рассказал Delfi пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Сейко Куйк, сегодня около 14:00 в центре Таллинна неизвестный ограбил ювелирный магазин и скрылся с места происшествия.

Полиция стала преследовать подозреваемого. Около театра "Эстония" женщина-полицейский поскользнулась на бетонном покрытии и получила травму - перелом руки.

Вора задержать пока не удалось.