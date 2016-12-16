В четверг вечером в Таллинне на площади Вабадузе столкнулись два легковых автомобиля Mercedes и Toyota. Последним управляли немецкие военнослужащие.

ДТП случилось вчера в 21:02. По первоначальным данным, оба автомобиля двигались со стороны бульвара Каарли по направлению к центру города.

"Водитель легкового автомобиля Mercedes-Benz, 32-летний мужчина, хотел проехать прямо через перекресток. В то же время водитель Toyota, 47-летний мужчина, хотел совершить левый поворот с первого ряда и врезался в Mercedes-Benz", — рассказала Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Руть Вилусаар.

Никто не пострадал, водители обратились в страховое агентство. Оба водителя были трезвы. По словам очевидцев, в автомобиле Toyota находились немецкие военные. Эту информацию подтвердила и полиция.