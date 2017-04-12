ФОТО DELFI: Устроивший аварию с тремя погибшими Яан Пийм предстанет перед судом летом

Обвиняемый в совершении аварии с тремя погибшими летом прошлого года Яан Пийм предстанет перед судом летом.

Вируский уездный суд на сегодняшнем предварительном заседании назначил даты обсуждения судебного процесса: 5-9 июня и 20 и 21 июня, сообщила пресс-секретарь судов Аннели Вилу. На сегодняшнем предварительном заседании присутствовал и обвиняемый Яан Пийм.

30 июля 2016 года в 20:55 полиция получила сообщение о ДТП на 125 километре шоссе Таллинн-Нарва, в котором погибли два и пострадали три человека. На следующее утро пришло сообщение, что один из находившихся в автомобиле молодых людей умер в больнице.

По первоначальным данным, 27-летний Яан Пийм, выезжая с заправки и поворачивая направо, потерял контроль над своим автомобилем BMW и выехал задней частью автомобиля на встречную полосу. Находившейся за рулем следовавшего из Нарвы в Таллинн маршрутного автобуса 40-летней женщине не удалось избежать столкновения.

В результате ДТП погибли находившиеся в BMW в качестве пассажиров 20-летняя женщина и 21-летний мужчина. С места происшествия доставили в больницу находившегося за рулем BMW 27-летнего мужчину и находившуюся в автомобиле в качестве пассажира 21-летнюю женщину, которая умерла ранним утром следующего дня.

Пассажирка автобуса — 52-летняя женщина — получила легкие травмы, и скорая помощь оказала ей первую помощь на месте.

Для выяснения точных обстоятельств инцидента начато уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает нарушение водителем транспортного средства правил дорожного движения и вождения транспортного средства, если это повлекло за собой смерть двух или более людей. Пенитенциарный кодекс позволяет суду наказать признанное виновным лицо тюремным заключением сроком от трех до 12 лет.

Помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Маарья Германн говорила Delfi, что Пийм ранее был наказан как в уголовном, так и в административном порядке, в последний раз его наказали в административном порядке в июле 2016 года за нарушение водителем моторного транспортного средства правил дорожного движения, которым создали опасность на дороге. "Из этого можно сделать вывод, что лицу свойственно опасное поведение на дороге", — добавила Маарья Тальтс.

Позднее также выяснилось, что 27-летний Яан Пийм — известный любитель дрифтинга и нелегальных уличных гонок, который выступал и в передаче "Sensor" соответствующей тематики на Delfi TV: