16.02.2018, 15:11

ФОТО DELFI: Улицу Дункри в Старом городе эвакуировали из-за подозрительного предмета

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rus.delfi.ee
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ФОТО DELFI: Улицу Дункри в Старом городе эвакуировали из-за подозрительного предмета
Foto: Rauno Volmar

В 12:31 в Центр тревоги поступило сообщение о подозрительном предмете на улице Дункри в Старом городе Таллинна.

Пыхьяская префектура сообщила, что с улицы эвакуированы люди, а саперы проверяют предмет.

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