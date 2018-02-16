ФОТО DELFI: Улицу Дункри в Старом городе эвакуировали из-за подозрительного предмета

В 12:31 в Центр тревоги поступило сообщение о подозрительном предмете на улице Дункри в Старом городе Таллинна.
Пыхьяская префектура сообщила, что с улицы эвакуированы люди, а саперы проверяют предмет.
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В 12:31 в Центр тревоги поступило сообщение о подозрительном предмете на улице Дункри в Старом городе Таллинна.
Пыхьяская префектура сообщила, что с улицы эвакуированы люди, а саперы проверяют предмет.
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