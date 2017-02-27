ФОТО DELFI: Убийца Таранкова признал себя виновным

Сегодня перед судом в Хаапсалу предстал Юрий Воробей (36), обвиняемый в убийстве лидера преступного мира Николая Таранкова (63). Воробей признал себя виновным.

Госпрокуратура обвиняет Воробья в убийстве и незаконном обращении огнестрельного оружия. Согласно обвинению, Воробей застрелили Таранкова в сентябре прошлого года во время ссоры.

На заседании суда присутствует также известный в преступном мире Борис Малиновский.