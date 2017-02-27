27.02.2017, 10:34

ФОТО DELFI: Убийца Таранкова признал себя виновным


rus.delfi.ee
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ФОТО DELFI: Убийца Таранкова признал себя виновным
Foto: Andres Putting

Сегодня перед судом в Хаапсалу предстал Юрий Воробей (36), обвиняемый в убийстве лидера преступного мира Николая Таранкова (63). Воробей признал себя виновным.

Госпрокуратура обвиняет Воробья в убийстве и незаконном обращении огнестрельного оружия. Согласно обвинению, Воробей застрелили Таранкова в сентябре прошлого года во время ссоры.

На заседании суда присутствует также известный в преступном мире Борис Малиновский.

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