24.10.2018, 11:17

ФОТО DELFI: Таави Сынаялг, устроивший стрельбу в центре Таллинна, предстал перед судом

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ФОТО DELFI: Таави Сынаялг, устроивший стрельбу в центре Таллинна, предстал перед судом
Foto: Tiit Blaat

Прокуратура завершила расследование и направила в суд материалы уголовного дела о стрельбе в центре Таллинна в июне этого года. Сегодня начался суд.

Обвинения в грубом нарушении общественного порядка предъявлены 34-летнему Таави Сынаялгу.

Согласно материалам следствия, 30 июня утром на Пярнуском шоссе в ходе уличного конфликта Таави Сынаялг выстрелил в руку 26-летнему мужчине, который был доставлен в больницу, его ранение оказалось не очень серьезным.

Самого Сынаялга, у которого было разрешение на оружие, сначала задержали, а затем арестовали. По данным прокуратуры, в момент совершения преступления он находился под воздействием кокаина.

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