ФОТО DELFI: Таави Сынаялг, устроивший стрельбу в центре Таллинна, предстал перед судом(6)
Прокуратура завершила расследование и направила в суд материалы уголовного дела о стрельбе в центре Таллинна в июне этого года. Сегодня начался суд.
Прокуратура завершила расследование и направила в суд материалы уголовного дела о стрельбе в центре Таллинна в июне этого года. Сегодня начался суд.
Обвинения в грубом нарушении общественного порядка предъявлены 34-летнему Таави Сынаялгу.
Согласно материалам следствия, 30 июня утром на Пярнуском шоссе в ходе уличного конфликта Таави Сынаялг выстрелил в руку 26-летнему мужчине, который был доставлен в больницу, его ранение оказалось не очень серьезным.
Самого Сынаялга, у которого было разрешение на оружие, сначала задержали, а затем арестовали. По данным прокуратуры, в момент совершения преступления он находился под воздействием кокаина.
Narva eesti keele maja juhataja
INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Tähtaeg: 05.11.2018
Personalispetsialist
METSÄ GROUP (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 31.10.2018
Peakonstruktor
NORD PROJEKT AS (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 03.11.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.