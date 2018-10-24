24.10.2018, 11:17

ФОТО DELFI: Таави Сынаялг, устроивший стрельбу под кокаином, через неделю выйдет на свободу

 (33)
Но два года обязан быть кристально чист!
rus.delfi.ee
EST 6
ФОТО DELFI: Таави Сынаялг, устроивший стрельбу под кокаином, через неделю выйдет на свободу
Foto: Tiit Blaat

Суд заверил доровор обвинителя и защиты относительно дела Таави Сынаялга. Через неделю он выйдет на свободу. Но в течение двух нет ему нельзя будет ни употреблять наркотики, ни пить алкоголь.


Прокуратура завершила расследование и направила в суд материалы уголовного дела о стрельбе в центре Таллинна в июне этого года. Сегодня был суд.

Обвинения в грубом нарушении общественного порядка предъявлены 34-летнему Таави Сынаялгу.

Согласно материалам следствия, 30 июня утром на Пярнуском шоссе в ходе уличного конфликта Таави Сынаялг выстрелил в руку 26-летнему мужчине, который был доставлен в больницу, его ранение оказалось не очень серьезным.

Самого Сынаялга, у которого было разрешение на оружие, сначала задержали, а затем арестовали. По данным прокуратуры, в момент совершения преступления он находился под воздействием кокаина.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО DELFI: Таави Сынаялг, устроивший стрельбу под кокаином, через неделю выйдет на свободу

24.10.2018
Суд заверил доровор обвинителя и защиты относительно дела Таави Сынаялга. Через неделю он выйдет на свободу. Но в течение двух нет ему нельзя будет ни употреблять наркотики, ни пить алкоголь.
Подробнее

В Ласнамяэ двое напали на мужчину, затащили его в автомобиль и увезли. Подозреваемые задержаны

24.10.2018
Сегодня в 9:39 в Центр тревоги сообщили, что на улице Лойтсу в таллиннском районе Ласнамяэ напали на 28-летнего мужчину. После нападения его затащили в автомобиль и увезли. Подозреваемые задержаны.
Подробнее


Опять газ?! В Нарве 14-летний мальчик потерял сознание в ванной с колонкой

24.10.2018
Есть основания полагать, что мальчик отравился угарным газом. 23 октября в 18:46 в Центр тревоги сообщили, что в Нарве на улице Рюйтли в ванной комнате потерял сознание 14-летний мальчик. На место прибыли спасатели и проветрили помещение. Мальчик доставлен в больницу.
Подробнее

Девушки в соцсетях идеализируют керченского стрелка Рослякова и признаются в любви к нему

24.10.2018
Через неделю после трагедии в Керченском политехническом колледже, унесшей жизни 20 человек, в соцсетях продолжают обсуждать личность студента техникума Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и взрыв в своем учебном заведении. После бойни он покончил с собой, его тело было найдено в библиотеке колледжа.
Подробнее


-30% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSBL/03
199,- €
139,30 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106881003
117,90 €
70,74 €
-30% Meeste käekell Police LEAGUE PL.15040XCYR/01
129,- €
90,30 €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
153,30 €
-30% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
111,30 €
-25% Käekell LACO Weimar 40 862070
440,- €
330,- €

МНЕНИЕ: Россия как большой миф

24.10.2018
Не пугайтесь, это не призыв к переоценке истории, чего почему-то так боятся современные политики по обе стороны границ, барьеров, баррикад, а также рвов, рек, морей и океанов. А кстати, о причинах и поводах к таким переоценкам мы сегодня тоже немного поговорим, но чуть позже.
Подробнее


Хотите чувствовать себя в безопасности? Управа Ласнамяэ приглашает обсудить будущее рынка Паэ

24.10.2018
Завтра, 25 октября в 18:00 на территории рынка Паэ пройдет встреча представителей районной управы Ласнамяэ с жителями микрорайона Паэ. В ходе встречи будет представлен проект будущего променада Паэ.
Подробнее