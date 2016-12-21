В результате удара на углу здания возникло небольшое повреждение. Спасателей на место инцидента не вызывали.
Строительные работы на улице Маакри проводит AS Merko Ehitus. По словам пресс-службы предприятия, их директор сможет дать комментарии позже.
Сегодня в Таллинне на улице Маакри во время строительных работ высотный кран повредил стену отеля Swisotell.
В результате удара на углу здания возникло небольшое повреждение. Спасателей на место инцидента не вызывали.
Строительные работы на улице Маакри проводит AS Merko Ehitus. По словам пресс-службы предприятия, их директор сможет дать комментарии позже.