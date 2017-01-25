”Я долгое время являюсь членом Кайтселийт и давно интересуюсь оружием. Я поплатился за свое хобби”, — сказал на суде бывший ведущий специалист службы по выдаче разрешений бюро по защите правопорядка Пыхьяской префектуры Карла Кильк, который обвиняется в коррупционном использовании во время нахождения при исполнении информации, предназначенной для внутреннего пользования, с целью получения собственной выгоды и в нарушении ограничения на действия, пишет Eesti Päevaleht.

По словам капитана полиции из бюро по внутреннему контролю Департамента полиции и погранохраны Анне Абель, схема была проста: владелец оружия обращался в департамент, например, с просьбой передать оружие на хранение или уничтожить в связи с окончанием срока действия разрешения. ”Ведущий специалист должен оформить разрешение на утилизацию оружия и договориться с владельцем о передаче оружия. Вместо этого он связывался в владельцем и предлагал ему за оружие деньги. Составлялся договор купли- продажи. Через несколько месяцев старший специалист перепродавал оружие”, — объяснила Абель.

В полиции по разным причинам на сохранении находятся тысячи единиц оружия. Если передача оружия владельцу невозможна, то департамент принудительно его отчуждает в свою пользу.

Дальнейшую судьбу принудительно отчужденного оружия — продажа или утилизация — решает состоящая из чиновников комиссия.



В результате внутреннего расследования выяснилось, что часть оружия до процесса принудительного отчуждения ”не доживала”, так как чиновники, пользуясь внутренней информацией, покупали их у владельцев до начала процесса. Кильк начал приобретение оружия по сути сразу после вступления 6 октября 2014 года в должность. В общей сложности до 29 января 2016 года он купил 14 единиц оружия, большинство из которых потом перепродал. По его словам, он просто хотел попробовать различные виды пистолетов: ”Макаров”, ”Беретта”, ”Глок”, ”Jericho”.

Несмотря на то, что продажей некоторых пистолетов Кильк мог заработать достаточно неплохие деньги, по его собственным словам, получение прибыли не являлось целью, так как в этом случае он мог бы начать покупать и продавать намного более дорогие модели. Он же покупал оружие за 10-25 евро и продавал за 150-300. Кроме того, по его словам, много у него уходило и на уход, разрешение на приобретение, патроны. Продавая оружие по немного более дорогой цене было возможно финансирование свое хобби — стрельбу.

”Покупая машину, вы сначала хотите испробовать ее в деле. У вас нет никакого право использовать чужой пистолет. Для того, чтобы оценить какое-либо оружие, как оно стреляет, необходима возможность испытать его на деле. Покупка несет с собой расходы”, — сказал Кильк и добавил, что перепродавал именно то оружие, которое ему не подошло.

Кроме того, было просто жалко отдавать оружие на утилизацию. ”Человек приходит отдавать пистолет, глаза на мокром месте: ему жалко его отдавать. Я не филантроп, но если ты интересуешься оружием, то небольшой заскок у тебя есть”, — сказал Кильк на суде, подчеркнув, что люди сами были согласны продать оружие по предложенной им цене.

Вообще, чиновникам не запрещено покупать и продавать оружие, но Кильк нарушил закон, так как покупал подлежащее принудительному отчуждению оружие, используя для этого внутреннюю информацию.

Суд вынесет решение 17 февраля. В случае признания виновным за использование предназначенной для внутреннего пользования информации в корыстных целях Клиьку грозит штраф в размере до 300 штрафных единиц, за нарушение ограничений на действия — до 200 штрафных единиц.