ФОТО DELFI: Смартфон опаснее алкоголя. Все больше водителей используют телефон за рулем

Полиция в этом году зарегистрировала вполовину больше "других нарушений" — к ним относится и использование телефона за рулем, — чем за этот же период прошлого года. Из 1800 зарегистрированных нарушений наиболее значительны отправка сообщений в смартфоне и разговор по телефону без системы handsfree.

"В этом году по всей Эстонии зарегистрировано 1800 нарушений (статья 242 Закона о дорожном движении — другое нарушение), куда относится и использование телефона без оставляющего руки свободными средства. Это число вполовину больше, чем в это же время в прошлом году", — пояснила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марие Аава.

"Глядя на статистику, мы тоже видим, что речь идет о все углубляющейся тенденции", — отметил руководитель центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ, добавив, что очень часто не используют возможность разговора handsfree и те водители, в машине у которых есть эта возможность.

"Мы движемся к ситуации, когда на дорогах смартфон убивает, очевидно, больше людей, чем алкоголь. Если употребление алкоголя перед тем как сесть за руль для большинства людей немыслимо, то, к сожалению, опасность использования смарт-устройства за рулем не осознают", — констатировал Кулламяэ.

Все больше используют смарт-устройство для написания сообщений или чтения новостей, что полностью забирает внимание водителя. "Мы говорим не только о рассеивании внимания, а прямо-таки о езде вслепую. Такое поведение следует сознательно контролировать, и при отсутствии системы handsfree смарт-устройство следует отложить подальше", — пояснил Кулламяэ.