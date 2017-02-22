22.02.2017, 18:10

ФОТО DELFI: Saab со шведскими номерами устроил ДТП в центре Таллинна и скрылся, разыскиваются три человека


rus.delfi.ee
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Kolme sõiduautot ramminud Saab
Galerii: 17 pilti
Kolme sõiduautot ramminud Saab Foto: Karin Kaljuläte

Сегодня незадолго до трех часов дня полиция получила сообщение, что в Таллинне повернувший с улицы Ахтри на улицу Йыэ автомобиль Saab задел три машины и затем скрылся с места происшествия.

"В 14:40 мы получили сообщение, что на улице Ахтри совершил поворот направо на улицу Йыэ автомобиль с иностранными номерами, который не справился с управлением, переехал через островок безопасности и задел три машины", — сказала Delfi пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Оля Кивистик.

Автомобиль скрылся с места происшествия.

К настоящему моменту выяснено, что автомобиль въехал во двор расположенного поблизости от места аварии на Нарвском шоссе офисного здания и из него вышли три человека.

Полиция разыскивает трех лиц, находившихся в автомобиле.

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