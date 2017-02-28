ФОТО DELFI С МЕСТА ДТП: в Копли водитель с признаками алкогольного опьянения совершил аварию

Сегодня в столичном районе Копли водитель Mazda выехал на встречную полосу и совершил аварию.
Авария произошла около 18:10 рядом с домом по адресу Копли, 85. По первоначальным данным, водитель Mazda выехал на встречную полосу, а затем столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Honda.
В больницу на медосмотр доставили женщину 1983 года рождения, которая находилась за рулем Honda. Водителя Mazda с признаками алкогольного опьянения доставили в больницу Wismari.
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