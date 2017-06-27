ФОТО DELFI: Рядом со стройкой в Хааберсти автобус съехал с дороги

Сегодня рано утром поблизости от центра Rocca al Mare на Палдиском шоссе автобус Atko Liinid съехал через бордюр с дороги.

Центр тревоги через несколько минут после семи утра получил сообщение, что на Палдиском шоссе водитель на маршрутном автобусе съехал с дороги. Двигавшийся в сторону кругового перекрестка Хааберсти автобус Atko Liinid переехал через бордюр и остановился большей частью колес на строительной площадке.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Марие Аава, в момент ДТП пассажиров в автобусе не было. По первоначальным данным, ДТП произошло потому, что у 60-летнего водителя автобуса было нарушение здоровья. Водителя доставили в больницу для проверки здоровья.

Около 10 часов на месте уже была техника, но автобус был еще не на проезжей части.