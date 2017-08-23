23.08.2017, 20:20

ФОТО DELFI: Робот-сапер проверил подозрительный ящик у Rimi в Копли


rus.delfi.ee
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Galerii: 18 pilti
Foto: Karli Saul

Сегодня вечером за пару минут до 18 часов сообщили о находящемся перед расположенным в Копли Sitsi Rimi подозрительном ящике.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Марие Аава, саперная группа проверила подозрительный предмет, но в ящике ничего опасного не оказалось.

Спасательный департамент просит всех во избежание проблем следить за своими вещами, потому что если вещи не оставляют брошенными, то они и не могут вызвать страх у сограждан.

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