ФОТО DELFI: Робот-сапер проверил подозрительный ящик у Rimi в Копли

Сегодня вечером за пару минут до 18 часов сообщили о находящемся перед расположенным в Копли Sitsi Rimi подозрительном ящике.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Марие Аава, саперная группа проверила подозрительный предмет, но в ящике ничего опасного не оказалось.

Спасательный департамент просит всех во избежание проблем следить за своими вещами, потому что если вещи не оставляют брошенными, то они и не могут вызвать страх у сограждан.