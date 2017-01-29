ФОТО DELFI: Прохожие спасли мужчину, упавшего в море у Горхолла

У причала Таллиннского горхолла случайные прохожие сегодня вечером спасли жизнь упавшего в море мужчины.
Сегодня около восьми часов вечера прохожие заметили у причала Горхолла в море человека, который держался за торчавшую из воды трубу.
Прохожие позвонили в Центр тревоги и затем прыгнули в море и вытащили мужчину. Когда спасатели прибыли на место, мужчина уже был доставлен в машину в тепло.
Мужчину с переохлаждением передали скорой помощи.
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