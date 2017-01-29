29.01.2017, 21:55

ФОТО DELFI: Прохожие спасли мужчину, упавшего в море у Горхолла

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rus.delfi.ee
EST
Linnahalli juures tõmmati inimene veest välja
Galerii: 10 pilti
Linnahalli juures tõmmati inimene veest välja Foto: Veiko Vares

У причала Таллиннского горхолла случайные прохожие сегодня вечером спасли жизнь упавшего в море мужчины.

Сегодня около восьми часов вечера прохожие заметили у причала Горхолла в море человека, который держался за торчавшую из воды трубу.

Прохожие позвонили в Центр тревоги и затем прыгнули в море и вытащили мужчину. Когда спасатели прибыли на место, мужчина уже был доставлен в машину в тепло.

Мужчину с переохлаждением передали скорой помощи.

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