ФОТО DELFI: Прохожие спасли мужчину, упавшего в море у Горхолла

У причала Таллиннского горхолла случайные прохожие сегодня вечером спасли жизнь упавшего в море мужчины.

Сегодня около восьми часов вечера прохожие заметили у причала Горхолла в море человека, который держался за торчавшую из воды трубу.

Прохожие позвонили в Центр тревоги и затем прыгнули в море и вытащили мужчину. Когда спасатели прибыли на место, мужчина уже был доставлен в машину в тепло.

Мужчину с переохлаждением передали скорой помощи.