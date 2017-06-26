ФОТО DELFI: Проехавший на красный свет водитель устроил аварию в центре Таллинна

Перед вечерним часом пик в центре Таллинна на перекрестке улиц Юхкентали и Одра совершили аварию автомобиль Mazda и грузовой микроавтобус Renault.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сказал Delfi, что ДТП произошло около 16:15, когда столкнулись грузовой микроавтобус Renault и автомобиль Mazda.

Renault двигался по улице Юхкентали в сторону улицы Одра, Mazda - по улице Одра в сторону улицы Фильтри. Автомобиль Mazda пересек перекресток на красный свет, столкнулся с микроавтобусом Renault и в результате столкновения влетел в столб.

В ДТП никто не пострадал, но поскольку водители сами не пришли к соглашению, кто устроил ДТП, вызвали на место полицию.

Некоторое время движение на этом участке улицы было нарушено, но к настоящему моменту обычное движение восстановилось.