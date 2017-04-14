ФОТО DELFI: При столкновении Audi и Mercedes в Кадриорге пострадал водитель

На перекретске улиц Рауа и Крейцвальди в Таллинне вчера вечерм произошло ДТП, когда Mercedes проигнорировал дорожный знак и врезался в Audi.
Полиция сообщила, что вчера в 23:27 призошло ДТП в Кадриорге, где 66-летний водитель Mercedes-Benz B180 на перекрестке проигнорировал знак и не уступил дорогу автомобилю Audi A6, за рулем которого был 32-летний мужчина.
Водителя Mercedes-Benz доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Движение было некоторое время нарушено.
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