ФОТО DELFI: Полиция перекрыла Нарвское шоссе в центре Таллинна, чтобы поймать находившегося в бегах водителя

В среду вечером на Нарвском шоссе в центре Таллинна полиция перекрыла проезжую часть, чтобы задержать автомобиль, скрывшийся с места ДТП.

Пыхьяская префектура сообщила Delfi, что в 20:14 поступило сообщение, что Mercedes стал виновником ДТП и скрылся с места происшествия.

В 20:35 автомобиль был замечен во время передвижения из Пирита в сторону Кесклинна и проигнорировал требование полиции остановиться, в результате чего началась погоня.

Полицейским удалось задержать Mercedes у перекрестка Нарва маантеэ и Крейцвальди, когда шесть полицейских автомобилей перекрыли проезжую часть.

Водителя и его спутницу доставили в полицейский участок. Употреблял ли мужчина алкоголь, выяснит следствие.