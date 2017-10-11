ФОТО DELFI: Подозрительный ранец в центре Таллинна стал причиной дорожного хаоса. Но робот обнаружил в нем одежду

В среду вечером в Спасательный департамент поступила информация о подозрительной сумке в центре Таллинна. Ее проверили саперы и робот. Ввиду этого движение было перекрыто от ”Стокманна” до Тартуского шоссе.

Сегодня в 16:20 в Центр спасения поступила информация, что в Таллинне на автобусной остановке близ гостиницы ”Олимпия” обнаружена подозрительная сумка. На месте трудились спасатели, полиция, а также саперы.

По словам фотографа Delfi, находящегося на месте событий, ничего похожего на бомбу не обнаружено. В ранце находятся гигиенические принадлежности, бритвы и предметы одежды. По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, в сумке ничего опасного не было, и к настоящему моменту движение в этом районе восстановлено.