ФОТО DELFI: Под Таллинном столкнулись грузовик и легковушка, двое пострадали

В четверг в Харьюмаа на шоссе Таллинн-Нарва случилось ДТП: столкнулись легковой автомобиль BMW и грузовой автомобиль Peugeot. В результате в больницу на медосмотр были доставлены двое.



В полицию в 15:30 поступил вызов: На 11 км Нарвского шоссе около Маарду столнулись легковой автомобиль BMW и грузовой автомобиль Peugeot. Находившегося в BMW 12-летнего мальчика и водителя Peugeot доставили в больницу на медосмотр. Подробности случившегося выясняются. Известно, что водители обоих автомобилей были трезвы. Читайте также: Share 0 LiveJournal