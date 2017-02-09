09.02.2017, 17:40

ФОТО DELFI: Под Таллинном столкнулись грузовик и легковушка, двое пострадали

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rus.delfi.ee
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ФОТО DELFI: Под Таллинном столкнулись грузовик и легковушка, двое пострадали
Foto: Ilmar Saabas

В четверг в Харьюмаа на шоссе Таллинн-Нарва случилось ДТП: столкнулись легковой автомобиль BMW и грузовой автомобиль Peugeot. В результате в больницу на медосмотр были доставлены двое.


В полицию в 15:30 поступил вызов: На 11 км Нарвского шоссе около Маарду столнулись легковой автомобиль BMW и грузовой автомобиль Peugeot. Находившегося в BMW 12-летнего мальчика и водителя Peugeot доставили в больницу на медосмотр.

Подробности случившегося выясняются. Известно, что водители обоих автомобилей были трезвы.

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