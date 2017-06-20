ФОТО DELFI: Ответственный горожанин вызвал спасателей, увидев сидевшего в закрытой машине ребенка

Сегодня спасателей вызвали к офисному зданию на Нарва маантеэ в Таллинне, где на парковке в закрытом автомобиле был оставлен маленький ребенок.

Спасатели прибыли на место и позвонили матери ребенка, которая находилась на первом этаже здания и изредка поглядывала в окно на него. Женщина была удивлена появлением спасателей, потому что считала, что все в порядке.

Мать оставила 9-месячного ребенка спать в детском кресле в машине. В салоне автомобиля вместе с ребенком находилась радионяня. Из окна женщина видела, что ребенок проснулся и ползает внутри машины, но так как она слышала, что он не плачет, то и не спешила к нему.

Ремнями ребенок пристегнут не был. Женщина объяснила, что когда он просыпается пристегнутым, то начинается истерика. Она также утверждала, что солнце не светило, а погода не была жаркой, поэтому она не боялась, что ее ребенок перегреется. Ребенок действительно был спокойным и веселым.

Другая мать вспомнила, что также оставляла в машине ребенка одного — всего на пару минут, чтобы как и в этом случае забежать в цветочный магазин, из окна которого можно было следить за спящим в салоне автомобиля ребенком. Она отсутствовала пару минут, но за это время у автомобиля уже остановились две девушки, которые были обеспокоены ситуацией.

Несмотря на то, что каждый раз при виде одинокого ребенка в автомобиле спасателей вызывать возможно не стоит, здоровье и жизнь детей может действительно быть под угрозой, если они находятся в салоне без кондиционера под палящим солнцем.

Оставлять ребенка одного в автомобиле нежелательно и в холодную погоду — проснувшись и оказавшись запертым в автомобиле в одиночестве, он может получить психологическую травму.