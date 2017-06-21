ФОТО DELFI: Обвиняемый в хранении и распространении детского порно избежал реального срока

В среду Пярнуский уездный суд признал виновным Антса Нурмберга в хранении и распространении детского порно.

По словам прокурора Мерике Лугна, 43-летний Нурмберг загрузил на свой аккаунт Google файлы с порнографическим и эротическим изображением несовершеннолетних.

Мужчина загрузил фото в интернет 9 марта прошлого года и 26 февраля нынешнего; в общей сложности 32 файла. Также в его мобильном телефоне на карте памяти имелись файлы, на которых тоже были изображены несовершеннолетние в эротических и порнографических ситуациях.

В Пайдеском зале суда мужчина признал себя виновным, признал свою ошибку и раскаялся.

В рамках согласительного производства судья Индрек Нуммерт вынес наказание Нурмбергу в виде двух лет лишения свободы. Приговор не подлежит исполнению в случае, если во время испытательного срока продолжительностью в два года мужчина не совершит нового преступления, а также будет следовать всем распоряжениям суда. Также Нурмберг обязан в течение года выплатить суду сумму в размере 781,20 евро за судебные расходы.