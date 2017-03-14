ФОТО DELFI: Обвиняемый в бомбовой угрозе Таллиннскому аэропорту может провести в тюрьме 4 месяца

В полдень начался судебный процесс на Владиславом Пяллингом, которого обвиняют в бомбовой угрозе рейсам Эстония-Германия в Таллиннском аэропорту летом прошлого года. В рамках согласительного производства его, очевидно, ожидает реальное тюремное заключение сроком на четыре месяца.

25 июля прошлого года в Таллиннский аэропорт и КаПо позвонил назвавший себя членом ДАИШ мужчина, который сообщил о намерении в течение недели взорвать направляющийся из Таллинна в Германию самолет. Разумеется, это означало масштабную полицейскую операцию.

2 февраля текущего года служащие КаПо задержали Пяллинга (33). Delfi писал, что Пяллинг — активист создающейся Партии народов Эстонии (ПНЭ), который просил помощи как у президента США Барака Обамы, так и у российского лидера Владимира Путина. По данным Delfi, он также работал охранником.

Пяллинг ранее не был наказан в уголовном порядке. На допросе он признался в звонках с угрозами и детально описал следователям обстоятельства происшествия.

Пяллинг до сих пор находится под стражей, и в зал суда его доставили полицейские. Прокурор сказал, что в соответствии с соглашением он требует два года и шесть месяцев заключения, из которых реально нужно было бы отбыть четыре месяца. Оставшееся наказание было бы приведено к исполнению условно. Вдобавок Пяллинг должен покрыть связанные с расследованием расходы.

По данным на настоящий момент, в порядке гражданского иска у Пяллинга компенсации каких-либо расходов не требуют. Прокурор подчеркнул, что ни один рейс из-за угрозы, к счастью, не был отменен.

Судья Виолетта Кываск спросила, понятно ли Пяллингу соглашение и одновременно добровольно ли оно. "Никто не оказывал на вас давление?" — спросила судья. Пяллинг заверил, что не оказывал. Он сказал, что он очень сожалеет о случившемся и знает, что закон нарушать нельзя.

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