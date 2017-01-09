В Пярнуском уездном суде сегодня началось заседание по делу братьев Бенджамина (1997 года рождения) и Филипа-Артура Хийенурм (1995 года рождения), которые обвиняются в жестоком убийстве таксиста в январе прошлого года.

Братьев Хийенурм привели в зал суда под конвоем. Старший брат Филип-Артур свободно говорил по-эстонски, а Бенджамину потребовался переводчик. По их словам, их официальное место жительства — Англия, где они оба занимались частным предпринимательством.

Согласно обвинению, братья нанесли 65-летнему таксисту как минимум 95 ножевых ран, в результате чего мужчина скончался. На сегодняшнем заседании братья признали свою вину, но лишь частично.

31 января в 23:10 в полицию поступило сообщение, что в Пярнумаа угнано такси Mercedes-Benz, а с 65-летним водителем автомобиля не получается связаться. Согласно первоначальным данным, таксист получил вызов из деревни Пулли под Пярну.

Полиция выяснила, что за час до поступления сообщения автомобиль покинул территорию Эстонии через Икла, после чего сразу же связалась с коллегами в Латвии и Литве. Около трех часов ночи литовская полиция остановила соответствующий описанию автомобиль, в котором вместо пропавшего таксиста были двое молодых людей. Литовские полицейские задержали братьев, а в машине обнаружили окровавленные перчатки и газовые пистолеты. Утром 1 февраля неподалеку от деревни Пулли был найден труп пожилого таксиста.

Бенджамин и Филип-Артур Хийенурм занимались в Эстонии кражей автомобильных номеров, а также были наказаны за кражу и в Великобритании.

По какой-то причине Бенджамин и Филип-Артур вернулись из Великобритании в Эстонию, где ночью 14 января их задержала полиция в волости Хяэдемеэсте — на их автомобиле Ford были номера другого автомобиля. Во время проверки полицейские нашли в автомобиле еще другие автомобильные номера, которые были украдены той же ночью в Пярну, три макета огнестрельного оружия и маски.

В результате Бенджамин был наказан 15-дневным арестом, а по факту кражи было начато производство. Так как задержанные были гражданами Эстонии, но проживали в Великобритании, то полиция связалась с Европолом. Выяснилось, что хотя братья и были до этого задержаны за кражу в Великобритании, но они не связаны с каким-либо преступлением в Европе или Эстонии, поэтому 29 января Бенджамина выпустили на свободу.