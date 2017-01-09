Братьев Хийенурм привели в зал суда под конвоем. Старший брат Филип-Артур свободно говорил по-эстонски, а Бенджамину потребовался переводчик. По их словам, их официальное место жительства — Англия, где они оба занимались частным предпринимательством.

Согласно обвинению, братья нанесли 65-летнему таксисту как минимум 95 ножевых ран, в результате чего мужчина скончался. На сегодняшнем заседании братья признали свою вину, но лишь частично.

31 января в 23:10 в полицию поступило сообщение, что в Пярнумаа угнано такси Mercedes-Benz, а с 65-летним водителем автомобиля не получается связаться. Согласно первоначальным данным, таксист получил вызов из деревни Пулли под Пярну.

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Полиция выяснила, что за час до поступления сообщения автомобиль покинул территорию Эстонии через Икла, после чего сразу же связалась с коллегами в Латвии и Литве. Около трех часов ночи литовская полиция остановила соответствующий описанию автомобиль, в котором вместо пропавшего таксиста были двое молодых людей. Литовские полицейские задержали братьев, а в машине обнаружили окровавленные перчатки и газовые пистолеты. Утром 1 февраля неподалеку от деревни Пулли был найден труп пожилого таксиста.

Бенджамин и Филип-Артур Хийенурм занимались в Эстонии кражей автомобильных номеров, а также были наказаны за кражу и в Великобритании.

По какой-то причине Бенджамин и Филип-Артур вернулись из Великобритании в Эстонию, где ночью 14 января их задержала полиция в волости Хяэдемеэсте — на их автомобиле Ford были номера другого автомобиля. Во время проверки полицейские нашли в автомобиле еще другие автомобильные номера, которые были украдены той же ночью в Пярну, три макета огнестрельного оружия и маски.

В результате Бенджамин был наказан 15-дневным арестом, а по факту кражи было начато производство. Так как задержанные были гражданами Эстонии, но проживали в Великобритании, то полиция связалась с Европолом. Выяснилось, что хотя братья и были до этого задержаны за кражу в Великобритании, но они не связаны с каким-либо преступлением в Европе или Эстонии, поэтому 29 января Бенджамина выпустили на свободу.

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