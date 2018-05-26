26.05.2018, 12:29

ФОТО DELFI: Ночной пожар в Ласнамяэ едва не уничтожил два ангара

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rus.delfi.ee
EST 4
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Tulekahju kahjustused angaaridel Foto: Jaanus Lensment

Сегодня ночью в Ласнамяэ, на улице Суур-Сыямяэ произошел пожар. Огонь повредил два ангара.

Сообщение о пожаре поступило в Центр тревоги в 23:16. Возгорание произошло между двумя ангарами, где был складирован мусор. Ветер распространил огонь на ангары, где находилась также техника.

Приоритетом пожарных было защитить от огня ангары и находившуюся там технику. Из-за пожара было много дыма, который распространялся в сторону центра города.

Пожар был локлизован в 2:05 и в 4:11 потушен окончательно. Технику удалось спасти, однако ангары были повреждены.

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