ФОТО DELFI: Ночной пожар в Ласнамяэ едва не уничтожил два ангара

Сегодня ночью в Ласнамяэ, на улице Суур-Сыямяэ произошел пожар. Огонь повредил два ангара.

Сообщение о пожаре поступило в Центр тревоги в 23:16. Возгорание произошло между двумя ангарами, где был складирован мусор. Ветер распространил огонь на ангары, где находилась также техника.

Приоритетом пожарных было защитить от огня ангары и находившуюся там технику. Из-за пожара было много дыма, который распространялся в сторону центра города.

Пожар был локлизован в 2:05 и в 4:11 потушен окончательно. Технику удалось спасти, однако ангары были повреждены.