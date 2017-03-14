ФОТО DELFI: Начался суд над обвиняемым в бомбовой угрозе Таллиннскому аэропорту

В полдень начался судебный процесс на Владиславом Пяллингом, которого обвиняют в бомбовой угрозе рейсам Эстония-Германия в Таллиннском аэропорту летом прошлого года.

25 июля прошлого года в Таллиннский аэропорт и КаПо позвонил назвавший себя членом ДАИШ мужчина, который сообщил о намерении в течение недели взорвать направляющийся из Таллинна в Германию самолет.

2 февраля текущего года служащие КаПо задержали Пяллинга (33). Delfi писал, что Пяллинг — активист создающейся Партии народов Эстонии (ПНЭ), который просил помощи как у президента США Барака Обамы, так и у российского лидера Владимира Путина. По данным Delfi, он также работал охранником.

Пяллинг ранее не был наказан в уголовном порядке. На допросе он признался в звонках с угрозами и детально описал следователям обстоятельства происшествия.

Пяллинг до сих пор находится под стражей, и в зал суда его доставили полицейские.