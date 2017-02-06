06.02.2017, 13:29

ФОТО DELFI: На Таммсааре теэ автомобиль врезался в столб, водитель без сознания доставлен в больницу

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rus.delfi.ee
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Liiklusõnnetus Tammsaare teel
Galerii: 4 pilti
Liiklusõnnetus Tammsaare teel Foto: Veiko Vares

В полдень в Таллинне на Таммсааре теэ автомобиль врезался в столб. Находившуюся за рулем женщину пришлось вырезать из машины.

Причины ДТП выясняются. Автомобиль по какой-то причине боком врезался в столб, как передняя, так и задняя часть машины после аварии были целы. Водителя вырезали из автомобиля и в бессознательном состоянии доставили в больницу. Максимально разрешенная скорость на этом отрезке дороги равна 70 км/ч. Движение на месте происшествия существенно не нарушено.

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