ФОТО DELFI: На Таммсааре теэ автомобиль врезался в столб, водитель без сознания доставлен в больницу

В полдень в Таллинне на Таммсааре теэ автомобиль врезался в столб. Находившуюся за рулем женщину пришлось вырезать из машины.

Причины ДТП выясняются. Автомобиль по какой-то причине боком врезался в столб, как передняя, так и задняя часть машины после аварии были целы. Водителя вырезали из автомобиля и в бессознательном состоянии доставили в больницу. Максимально разрешенная скорость на этом отрезке дороги равна 70 км/ч. Движение на месте происшествия существенно не нарушено.