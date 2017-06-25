ФОТО DELFI: На шоссе Таллинн-Тарту съехал в кювет грузовик со шведской периодикой

Сегодня вечером раньше семи часов на шоссе Таллинн-Тарту в волости Пуурмани в деревне Пиккнурме произошло ДТП, в котором отклонился с дороги и съехал в кювет перевозивший издания на шведском языке грузовик.

"Сегодня около 18:46 произошло ДТП в Йыгевамаа в волости Пуурмани в деревне Пиккнурме, где грузовик Volvo с прицепом по пока неизвестной причине отклонился направо с дороги и съехал в поле", — сказала Delfi пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск.

Съехавший с дороги грузовик завалился набок, и находившиеся в нем периодические издания на шведском языке разлетелись по полю.

Работавшая на месте происшествия полиция пояснила, что за рулем грузовика находилась трезвая и имеющая соответствующие водительские права 22-летняя женщина, кроме водителя в машине также был пассажир.

Ни один из них в ДТП не пострадал. Аварийный грузовик движению не препятствует, и его вывоз организует владелец машины.