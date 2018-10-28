28.10.2018, 11:10

ФОТО DELFI: На площади Вабадузе такси сбило пешехода-иностранца

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rus.delfi.ee
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ФОТО DELFI: На площади Вабадузе такси сбило пешехода-иностранца
Foto: Taavi Sepp

Ночью в 00:21 поступило сообщение, что около перекрестка на площади Вабадузе в центе Таллинна произошло ДТП. Согласно показанию свидетеля, 40-летний мужчина переходил дорогу на красный свет и попал под машину.

Виновником ДТП оказался иностранный гражданин, перебегавший дорогу на красный свет и получивший удар от такси.

Полиция просит всех водителей внимательно ездить по вечерам в центре города, так как по улицам ходит большое количество употребивших алкоголь лиц, в том числе и иностранных граждан.

Tallinn Hockey weekend
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