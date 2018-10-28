ФОТО DELFI: На площади Вабадузе такси сбило пешехода-иностранца

Виновником ДТП оказался иностранный гражданин, перебегавший дорогу на красный свет и получивший удар от такси.

Полиция просит всех водителей внимательно ездить по вечерам в центре города, так как по улицам ходит большое количество употребивших алкоголь лиц, в том числе и иностранных граждан.