ФОТО DELFI: На площади Вабадузе такси сбило пешехода-иностранца

Ночью в 00:21 поступило сообщение, что около перекрестка на площади Вабадузе в центе Таллинна произошло ДТП. Согласно показанию свидетеля, 40-летний мужчина переходил дорогу на красный свет и попал под машину.
Виновником ДТП оказался иностранный гражданин, перебегавший дорогу на красный свет и получивший удар от такси.
Полиция просит всех водителей внимательно ездить по вечерам в центре города, так как по улицам ходит большое количество употребивших алкоголь лиц, в том числе и иностранных граждан.