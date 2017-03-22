22.03.2017, 19:45

ФОТО DELFI: На парковке Таллиннского аэропорта мужчину ранили ножом

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rus.delfi.ee
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ФОТО DELFI: На парковке Таллиннского аэропорта мужчину ранили ножом
Foto: Karli Saul

Пыхьяская префектура сегодня около пяти часов дня получила сообщение, что на парковке Таллиннского аэропрта мужчина получил ножевое ранение.

Согласно первоначальным данным, около автомата оплаты на парковке аэропорта одного мужчину ударили ножом, а другого — кулаком. Травмы обоих пострадавших не опасны для жизни.

Предполагаемый нападавший задержан. Есть основания считать, что нападавший и пострадавшие знали друг друга, и инцидент произошел в результате разборки.

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