ФОТО DELFI: На кольцевой развязке Юри фура съехала в кювет

Сегодня утром на Таллиннской окружной дороге произошла авария — на дорожном кольце в Юри грузовой автомобиль съехал с проезжей части в кювет. Фуру вытянули с помощью тягача около 11:30, однако на месте аварии пробки до сих пор.