Около 12:00 на кольцевой развязке Юри произошла еще одна аварию — легковушка врезалась в дорожный знак.
ФОТО DELFI: На кольцевой развязке Юри фура съехала в кювет
Foto: Karin Kaljuläte
Сегодня утром на Таллиннской окружной дороге произошла авария — на дорожном кольце в Юри грузовой автомобиль съехал с проезжей части в кювет. Фуру вытянули с помощью тягача около 11:30, однако на месте аварии пробки до сих пор.
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