26.09.2018, 10:06

ФОТО DELFI: Квартирный вопрос? Потасовка в Пирита закончилась выстрелом в ногу

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rus.delfi.ee
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Galerii: 7 pilti
Padriku tee 7 Foto: Andres Putting

Во вторник вечером в районе Пирита в Таллинне произошла стрельба. Согласно данным Delfi, это был конфликт между арендодателем и съемщиком квартиры.

Пыхьяская префектура сообщила Delfi, что во вторник в 21:45 полицейский патруль получил вызов на улицу Падрику в Пирита. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили на лестничной клетке многоквартирного дома 48-летнего мужчину с огнестрельной раной на ноге.

Согласно данным, конфликт возник между двумя людьми, которые знают друг друга. Сначала произошла драка, после чего мужчина получил выстрел в ногу. В качестве подозреваемого в стрельбе полиция задержала 35-летнего мужчину. У него имеется разрешение на хранение оружия.

Согласно данным Delfi, съемщик выстрелил во владельца квартиры.

В отношении инцидента инициировано уголовное производство, детали выяснит следствие.

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