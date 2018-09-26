ФОТО DELFI: Квартирный вопрос? Потасовка в Пирита закончилась выстрелом в ногу

Пыхьяская префектура сообщила Delfi, что во вторник в 21:45 полицейский патруль получил вызов на улицу Падрику в Пирита. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили на лестничной клетке многоквартирного дома 48-летнего мужчину с огнестрельной раной на ноге.

Согласно данным, конфликт возник между двумя людьми, которые знают друг друга. Сначала произошла драка, после чего мужчина получил выстрел в ногу. В качестве подозреваемого в стрельбе полиция задержала 35-летнего мужчину. У него имеется разрешение на хранение оружия.

Согласно данным Delfi, съемщик выстрелил во владельца квартиры.

В отношении инцидента инициировано уголовное производство, детали выяснит следствие.