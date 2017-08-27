27.08.2017, 15:53

ФОТО DELFI: К Пальяссааре прибило пустую резиновую лодку. Полиция ищет владельца

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rus.delfi.ee
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ФОТО DELFI: К Пальяссааре прибило пустую резиновую лодку. Полиция ищет владельца
Foto: Andres Putting

В воскресенье во второй половине дня на пляже Пикакари на Пальяссааре была замечена пустая резиновая лодка. В данный момент полиция выясняет: кто ее владелец.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры полиции Марии Гоняк, с полицией связался человек, находившийся на Пикакари. Он заметил пустую лодку близ берега. В данный момент полиция пытается выяснить: кто же ее владелец.

Неизвестно, был ли изначально кто-то в лодке.

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