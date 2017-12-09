ФОТО DELFI: Из-за сломавшегося трамвая в центре Таллинна образовались пробки

Сегодня вечером около пяти часов в центре Таллинна на перекрестке Эстониа пуйестеэ и Пярнуского шоссе сломался трамвай. Из-за этого в центре образовались большие пробки.
Вставший посреди перекрестка трамвай заблокировал все движение со стороны Эстониа пуйестеэ и Каарли пуйестеэ — стояли как автомобили, так и автобусы.
На Пярнуском шоссе не могли двигаться трамваи.
Трамвай убрали с перекрестка около шести часов.
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