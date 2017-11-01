ФОТО DELFI: Из-за нескольких аварий на Петербури теэ образовались пробки

На Петербури теэ, которая стала скользкой из-за начавшегося ночью снегопада и близкой к нулю температуры воздуха, сегодня утром произошло как минимум четыре ДТП, из-за чего движение на въезде в Таллинн существенно нарушено.

"На Петербури теэ под мостом Иру произошло три ДТП", — сказала Delfi пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марие Аава.

Первый вызов поступил в 7:20. По направлению в Таллинн произошло два ДТП, и там движение нарушено больше всего.

ДТП произошло и по направлению из Таллинна.

В одном ДТП один человек получил легкие травмы.

До моста Иру в Ласнамяэ произошло четвертое ДТП.