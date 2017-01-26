ФОТО DELFI: Группировка, помогавшая незаконно получать госдокументы, предстала перед судом

Харьюский уездный суд продолжает рассмотрение дела 12 членов преступной группировки, которых обвиняют во взяточничестве, подделке документов, мошенничестве, создании преступного объединения и принадлежности к этому преступному объединению.

10 из 12 подсудимых пошли на согласительное производство. Решение суд объявит 6 февраля.

Напомним, как развивались события.

Руководитель преступного объединения — 65-летняя женщина, которая ранее не была наказана в уголовном порядке. С инцидентом также связаны четверо служащих Департамента полиции и погранохраны. Суд постановил взять под стражу руководителя преступного объединения. К 12 подозреваемым могут прибавиться новые.

Полиция задержала 12 человек, которых подозревали в создании предпосылок для получения государственных документов незаконным путем, пишет Eesti Päevaeht. Некоторых из них подозревали в преступлениях первой степени: 65-летнюю женщину — в создании преступного объединения, управлении им и вербовке членов; десять человек, в том числе четверых работников Департамента полиции и погранохраны — в принадлежности к этому преступному объединению.

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Руководитель бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны Рауль Вахтра отметил, что первые сведения о схеме они получили примерно семь месяцев назад.

Эту информацию подтвердила и система дополнительного контроля департамента. Все документы в области гражданства и миграции и подаваемые ходатайства двигаются на следующий этап, задача которого — проверить соответствие документов действительности.

"Обнаруженное в ходе контроля подтвердило поступившие первоначальные сведения", — заверил Вахтра.

В ходе производства обнаружили также, так сказать, независимые ответвления, и 12-й подозреваемый занимался той же схемой, что и преступное объединение, самостоятельно давая взятки чиновникам Департамента полиции и погранохраны.

Кого-то также подозревали в неоднократной даче взяток, кого-то — в неоднократном получении взяток, кого-то — в посредничестве. Это относит преступление к преступлениям первой степени, за которые Пенитенциарный кодекс предусматривает тюремное заключение сроком до 10 лет. Суммы взяток госпрокурор Стевен-Христо Эвестус пока не захотел называть и коротко отметил, что речь идет о тысячах евро. Также предъявлены более мелкие подозрения, которые связаны с подделкой документов, незаконным получением важных личных документов и использовании документов, выданных на чужое имя.

Несколько лет назад, а возможно и десять или больше — точное время полиция и Госпрокуратура будут выяснять — ныне 65-летней женщин пришла в голову мысль начать зарабатывать за счет людей, у которых отсутствуют требуемые документы о гражданстве, виды на жительство — будь то постоянные или временные — или другие важные личные документы: ИД-карты, паспорта, паспорта иностранца. Планировалось помогать им с наименьшими усилиями получить документы и гражданство и зарабатывать на этом прибыль.