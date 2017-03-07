ФОТО DELFI: Еще одна авария на шоссе Таллинн-Тарту, движение затруднено

На шоссе Таллинн-Тарту, в местечке Мустла-Нымме столкнулись легковушка и грузовик. На месте ДТП нарушено движение.

Авария произошла около 19:00, на 63 километре Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа. Легковушка, совершая обгон грузовика, потеряла управление и врезалась в фуру. Оба транспортных средства съехали с проезжей части. Прицеп грузовика остался на дороге, поэтому движение частично перекрыто.

В результате ДТП люди не пострадали.