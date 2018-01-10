10.01.2018, 14:42

ФОТО DELFI: Движение по Ярвевана теэ в сторону Ласнамяэ нарушено из-за упавших на проезжую часть бетонных панелей

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дополнено в 17:25
rus.delfi.ee
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ФОТО DELFI: Движение по Ярвевана теэ в сторону Ласнамяэ нарушено из-за упавших на проезжую часть бетонных панелей
Foto: Delfi lugeja

Движение по улице Ярвевана в Таллинне нарушено из-за бетонных панелей, свалившихся на проезжую часть с прицепа фуры.

Инцидент произошел около дома по адресу Ярвевана, 9 сразу после перекрестка с Пярнуским шоссе. На проезжую часть упали две бетонные панели, а еще две наполовину соскользнули с прицепа фуры.

Движение по Ярвевана теэ в направлении Ласнамяэ полностью перекрыто, водителям советуют выбрать другой путь.

Tallinnas Järvevana teel on liiklus häiritud, sest veokilt kukkusid sõiduteele betoonpaneelid.

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