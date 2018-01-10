ФОТО DELFI: Движение по Ярвевана теэ в сторону Ласнамяэ нарушено из-за упавших на проезжую часть бетонных панелей

Движение по улице Ярвевана в Таллинне нарушено из-за бетонных панелей, свалившихся на проезжую часть с прицепа фуры.

Инцидент произошел около дома по адресу Ярвевана, 9 сразу после перекрестка с Пярнуским шоссе. На проезжую часть упали две бетонные панели, а еще две наполовину соскользнули с прицепа фуры.

Движение по Ярвевана теэ в направлении Ласнамяэ полностью перекрыто, водителям советуют выбрать другой путь.

Tallinnas Järvevana teel on liiklus häiritud, sest veokilt kukkusid sõiduteele betoonpaneelid.