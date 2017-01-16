Сегодня, примерно в 17:30 недалеко от Вазалемма произошла авария — столкнулись две машины. Примерно четверть часа спустя похожая авария произошла в Табасалу. Двоих человек, доставили в больницу.

Авария под Вазалемма произошла на 12 километре шоссе Кейла-Хаапсалу. Там столкнулись Audi и Toyota. По первоначальным данным, опасность их жизни не угрожает. На месте ДТП медики осмотрели двоих человек, одного из них — водителя Audi — доставили в больницу. Движение на месте аварии было нарушено.

Об аварии в Табасалу сообщение в Центр тревоги поступило в 17:45. Недалеко от ресторана Lucca столкнулись Citroën и Volvo. Работники скорой осмотрели двухлетнего ребенка и его мать. Ребенка отвезли в больницу на медконтроль.