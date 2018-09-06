ФОТО DELFI: ДТП на Сааремаа: велосипедист скончался под колесами автомобиля

ДТП произошло в районе Кылъяла. В полицию сообщили о произошедшем в 16:30. По первоначальным данным, столкнулись велосипедист и автомобиль. От полученных травм велосипедист скончался на месте.

ДТП произошло на 126-м километре дороги Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре в 16:30. По предварительным данным, автомобиль Mazda ехал из Куйвасту в сторону Курессааре, но на прямом участке дороги в деревне Кыльяла сбил 74-летнего мужчину на велосипеде. В результате велосипедиста отбросило в кювет. К сожалению, полученные им травмы были несовместимы с жизнью.

"Дорожные и погодные условия в тот момент были хорошими, поэтому возникает вопрос, как могло произойти это тяжелое ДТП. Водитель автомобиля сказал полицейским, что просто не заметил велосипедиста. В ходе проверки водителя на трезвость мы выяснили, что 43-летний мужчина употреблял алкоголь. Результаты дополнительно проверит экспертиза", — сказал полицейский Калмет Валге, работавший на месте происшествия.

Он добавил, что водитель знаком полиции по различным нарушениям, в том числе его задерживали за вождение в нетрезвом виде, передает rus.err.ee.