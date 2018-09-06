06.09.2018, 17:35

ФОТО DELFI: ДТП на Сааремаа: велосипедист скончался под колесами автомобиля

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дополнено в 20:03
rus.delfi.ee
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Liiklusõnnetus Saaremaa, Kõljala jalgrattur hukkus
Liiklusõnnetus Saaremaa, Kõljala jalgrattur hukkusFoto: Irina Mägi

Сегодня во второй половине дня на Сааремаа произошло тяжкое ДТП, в котором погиб велосипедист.

ДТП произошло в районе Кылъяла. В полицию сообщили о произошедшем в 16:30. По первоначальным данным, столкнулись велосипедист и автомобиль. От полученных травм велосипедист скончался на месте.

ДТП произошло на 126-м километре дороги Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре в 16:30. По предварительным данным, автомобиль Mazda ехал из Куйвасту в сторону Курессааре, но на прямом участке дороги в деревне Кыльяла сбил 74-летнего мужчину на велосипеде. В результате велосипедиста отбросило в кювет. К сожалению, полученные им травмы были несовместимы с жизнью.

"Дорожные и погодные условия в тот момент были хорошими, поэтому возникает вопрос, как могло произойти это тяжелое ДТП. Водитель автомобиля сказал полицейским, что просто не заметил велосипедиста. В ходе проверки водителя на трезвость мы выяснили, что 43-летний мужчина употреблял алкоголь. Результаты дополнительно проверит экспертиза", — сказал полицейский Калмет Валге, работавший на месте происшествия.

Он добавил, что водитель знаком полиции по различным нарушениям, в том числе его задерживали за вождение в нетрезвом виде, передает rus.err.ee.

"Осмотр места происшествия позволяет сделать первые выводы, что велосипедист в момент аварии был на середине проезжей части. Мог ли пересекающий дорогу велосипедист быть незаметным для водителя приближающегося автомобиля и был ли тот трезв, выяснится в ходе следствия", — добавил полицейский.

В этом году в Эстонии произошло 171 ДТП с участием велосипедистов, в которых травмы получили 166 и погибли 4 велосипедиста. В аналогичный период прошлого года было 147 аварий, в которых пострадали 140 и погиб один велосипедист.

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